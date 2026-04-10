PBKS vs SRH Playing 11: लियाम लिविंगस्टोन को मिलेगा मौका, क्या हैदराबाद करेगी गेंदबाजी में बदलाव? देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

सनराइजर्स हैदराबाद का अब तक का सफ़र मिला-जुला रहा है; उन्होंने तीन मैचों में से सिर्फ़ एक जीता है। उनकी टीम में जबरदस्त क्षमता तो है, लेकिन वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में कमजोर साबित हुए हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, एडेन मार्करम, अब्दुल समद और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, लेकिन लगातार लंबी साझेदारियां बनाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है।