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PBKS vs SRH Playing 11: लियाम लिविंगस्टोन को मिलेगा मौका, क्या हैदराबाद करेगी गेंदबाजी में बदलाव? देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

पंजाब किंग्स ने इस सीजन की शुरुआत मजबूती से की है; उन्होंने अपने पहले तीन मैचों में से दो जीते हैं और खुद को शुरुआती दावेदारों के रूप में स्थापित किया है।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 10, 2026

IPL 2026

PBKS का लक्ष्य SRH के खिलाफ अपनी लय को बनाए रखना (photo - IPL)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, Playing 11: पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में अपनी शुरुआती लय को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी, जब वे शनिवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे। यह मुकाबला दोनों टीमों की फॉर्म, संतुलन और खेल के तरीके में अंतर के लिए जाना जाएगा।

पंजाब किंग्स ने इस सीजन की शुरुआत मजबूती से की है; उन्होंने अपने पहले तीन मैचों में से दो जीते हैं और खुद को शुरुआती दावेदारों के रूप में स्थापित किया है। उनकी बैटिंग यूनिट ने कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में स्थिरता दिखाई है, जबकि प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस ने मिडिल ऑर्डर में गहराई और लचीलापन प्रदान किया है।

उनका बॉलिंग अटैक भी हर चरण में प्रभावी रहा है, जिसकी अगुवाई अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाक और मार्को यानसन कर रहे हैं। वहीं, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरारकी स्पिन जोड़ी ने मिडिल ओवर्स में मैच पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की है। इस तालमेल की बदौलत पंजाब किंग्स ज़्यादा स्कोर वाले और कम स्कोर वाले, दोनों तरह के मुकाबलों में संतुलन बनाए रखने में सफल रही है।

सनराइजर्स हैदराबाद का अब तक का सफ़र मिला-जुला रहा है; उन्होंने तीन मैचों में से सिर्फ़ एक जीता है। उनकी टीम में जबरदस्त क्षमता तो है, लेकिन वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में कमजोर साबित हुए हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, एडेन मार्करम, अब्दुल समद और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, लेकिन लगातार लंबी साझेदारियां बनाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है।

वहीं, उनके बॉलिंग यूनिट में हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, टी नटराजन, शिवम कुमार और हर्ष दुबे शामिल हैं। इन गेंदबाजों ने बीच-बीच में अपनी प्रभावशीलता की झलक तो दिखाई है, लेकिन दबाव भरे पलों में मैच को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में वे लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

इस मुकाबले का मुख्य आकर्षण पंजाब किंग्स का व्यवस्थित और संतुलित दृष्टिकोण बनाम एसआरएच का 'ज़्यादा जोखिम, ज़्यादा इनाम' वाला क्रिकेट खेलने का अंदाज़ होगा। जहां एक ओर पंजाब किंग्स ने सामूहिक प्रदर्शन और हर खिलाड़ी की भूमिका की स्पष्टता पर भरोसा किया है, वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद का दारोमदार काफ़ी हद तक व्यक्तिगत प्रदर्शनों पर टिका है, खासकर मिडिल ऑर्डर में क्लासेन के तूफ़ानी खेल पर।

मुल्लांपुर की पिच के संतुलित होने की उम्मीद है। यहां मध्यम स्कोर बनने की संभावना है और पिच से तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। लगभग 170 का कुल स्कोर मुकाबला कड़ा बना सकता है, जिससे टॉस और शुरुआती लय बेहद अहम हो जाएंगे।

जैसे-जैसे दोनों टीमें इस मुकाबले की तैयारी कर रही हैं, पंजाब किंग्स अपनी बढ़त को जारी रखते हुए तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी; वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का लक्ष्य एक संपूर्ण प्रदर्शन करना और अपनी विस्फोटक क्षमता को लगातार मैच जिताने वाले प्रदर्शन में बदलना होगा।

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Updated on:

10 Apr 2026 04:41 pm

Published on:

10 Apr 2026 04:39 pm

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