‘शुभमन और अर्जुन में से किसकी टीम को सपोर्ट करेंगी’, इस सवाल पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हो गया वायरल

आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर को कई बार टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए देखा गया है, जब शुभमन गिल टीम को कप्तान रहे हैं। आईपीएल में भी वह कई बार स्टेडियम में नजर आती हैं। जब उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, तब भी सारा मैच देखने जाती थीं। अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरी मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही साल 2025 में खेला था। पिछले सीजन में वह एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। अब देखना यह होगा कि क्या गुजरात टाइटंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाते हैं या नहीं। अब तक आईपीएल में सिर्फ पांच मैच खेलने वाले अर्जुन तेंदुलकर ने 13 रन बनाए हैं और तीन विकेट हासिल किए हैं।