13 साल से पहला मैच हार रही है मुंबई इंडियंस, आज इन 5 खिलाड़ियों पर इतिहास बदलने का दारोमदार

IPL 2026, MI vs KKR: आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला रविवार को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच खेला जाएगा। 2012 के बाद से 5 बार की चैंपियन मुंबई ने अपना ओपनिंग मैच नहीं जीता है। हालांकि इस बार टीम इतिहास बदलने के लिए बेकरार है। आइए आपको मुंबई के उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो इस मुकाबले में केकेआर के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं और तिलिस्म तोड़ सकते हैं।