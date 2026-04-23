IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मिचेल स्टार्क की वापसी तय, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिली मंजूरी

स्टार्क के आईपीएल से बाहर रहने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही थी। इस पर कुछ समय पहले स्टार्क ने खुद अपना पक्ष रखा था। उन्होंने लिखा था, "भारतीय मीडिया और कुछ लोगों की राय के बावजूद, मैं अभी अपने कंधे और कोहनी की चोट का रिहैब और प्रबंधन कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान मुझे इस चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। कुछ लोगों ने आईपीएल में शामिल होने को लेकर कड़े बयान दिए और मेरे बारे में गलत राय बनाई, जैसे कि वे मेरे शरीर को मुझसे बेहतर जानते हैं।”