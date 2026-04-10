मुकुल चौधरी को लेकर अर्जुन तेंदुलकर ने दिया था यह बयान, KKR के खिलाफ मैच जिताऊ पारी के बाद वायरल हुआ VIDEO

LSG vs KKR, Arjun Tendulkar on Mukul Choudhary Batting: ईडन गार्डन्स के मैदान पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 182 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तो एक समय हार तय लग रही थी। लेकिन तभी मैदान पर आए विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी। मुकुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने मात्र 27 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेली और आखिरी गेंद पर LSG को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ एक यादगार जीत दिला दी। वैसे तो दुनिया के लिए मुकुल का यह प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर को इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था। अर्जुन ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही मुकुल की काबिलियत के बारे में सबको आगाह कर दिया था।