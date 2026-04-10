कौन हैं मुकुल चौधरी? राजस्थान के झुंझुनू से IPL तक आसान नहीं रहा था सफर, जन्म से पहले ही तय था क्रिकेटर बनना

आखिरी ओवर में एलएसजी को 14 रन चाहिए थे। आवेश खान ने पहली गेंद पर मुकुल को सिंगल दे दिया। इसके बाद मुकुल ने वैभव की दूसरी और पांचवीं गेंद पर छक्का लगा दिया। आखिरी गेंद पर मुकुल और आवेश ने सिंगल लेते हुए टीम को मैच जीत दिला दिया। 16वें ओवर के अंत में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे मुकुल ने अगली 21 गेंदों पर 7 छक्के और 1 चौका लगाया। वह 27 गेंदों पर 54 रन की नाबाद पारी खेलकर और टीम को 3 विकेट से यादगार जीत दिलाकर लौटे। एलएसजी को जीत मिल गई थी और भारतीय क्रिकेट को एक और होनहार क्रिकेटर।