टॉप 6 से भी बाहर है ये टीम, फिर भी प्लेऑफ में पहुंचने की मानी जा रही है प्रबल दावेदार, जानें वजह

इसी तरह IPL 2015 में भी मुंबई की शुरुआत खराब रही थी और टीम शुरुआती 5 में से 4 मैच हार गई थी। लेकिन बाद में शानदार वापसी करते हुए आखिरी 8 में से 7 मैच जीतकर टीम प्लेऑफ में पहुंची और अंत में चैंपियन भी बनी। IPL 2025 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पहले 5 में से 4 मैच हारने के बाद टीम ने जोरदार वापसी करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। यही वजह है कि आठवें स्थान पर होने के बावजूद मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की प्रबल दावेदार माना जा रहा है।