IPL 2026: संजू सैमसन के साथ इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भी छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स हुए ट्रेड

IPL 2026 Nitish Rana Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने कप्तान संजू सैमसन को पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ट्रेड कर दिया है। संजू के साथ ही फ्रेंचाइजी ने मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नितीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को ट्रेड किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि बीसीसीआई ने की है। पिछले सीजन में नितीश ने राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैचों में 217 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 161.94 रहा था।