4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश के भारत नहीं आने से रद्द होंगे टी20 वर्ल्ड कप के कई मुक़ाबले, ICC के पास अब यह तीन रास्ते, ऐसे सुलझेगा विवाद

आईसीसी के पास इस विवाद को निपटाने के केवल तीन विकल्प हैं। आईसीसी अंततः कौन-सा रास्ता अपनाएगी, यह तय करने में समय की भूमिका सबसे निर्णायक होगी। चूंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में मात्र एक महीना शेष है, इसलिए समय की तंगी सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 04, 2026

T20 World Cup 2026

बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इंकार (Photo - ICC)

India Bangladesh dispute, T20 World Cup 2026: तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 के मैचों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपने सभी मैचों को भारत से बाहर किसी अन्य स्थान (जैसे श्रीलंका) पर आयोजित करने की मांग की है।

तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को 7 फरवरी को वेस्टइंडीज से, 9 फरवरी को इटली से और 14 फरवरी को इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है। वहीं टीम नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। अब आईसीसी के सामने इस विवाद को सुलझाने के तीन ही रास्ते हैं। आईसीसी कौन सा रास्ता चुनेगा यह यह तय करने में समय सबसे अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में सिर्फ एक महीने बाकी हैं और समय की कमी सबसे बड़ी चुनौती है।

पहला विकल्प

आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात मान ले और बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैचों के वेन्यू को भारत से श्रीलंका शिफ्ट कर दे। इससे 20 टीमों का फॉर्मेट बरकरार रहेगा और विवाद सिर्फ़ लॉजिस्टिक्स तक सीमित रहेगा।

दूसरा विकल्प

आईसीसी वेन्यू बदलने से इनकार कर दे और बांग्लादेश भारत में अपने मैच खेलने से इंकार कर दे। ऐसी स्थिति में टूर्नामेंट तय मैचों के साथ आगे बढ़ेगा। व्यावहारिक तौर पर बांग्लादेश की विरोधी टीम वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली को सीधे जीत और दो - दो अंक दे दिए जाएं और बांग्लादेश का अभियान लगभग खत्म मान लिया जाएगा।

तीसरा विकल्प

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले ले और टूर्नामेंट खेलने से इंकार कर दे। ऐसी स्थिति में आईसीसी को यह तय करना होगा कि क्या वह समय रहते बांग्लादेश की जगह किसी दूसरी टीम को शामिल कर सकता है, या फिर बांग्लादेश के सभी मैचों को फ़ॉरफ़िट मान लिया जाए। प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता के लिहाज़ से रिप्लेसमेंट बेहतर विकल्प है, लेकिन समय के साथ यह और मुश्किल हो जाएगा।

कैसे चुनी जाएगी दूसरी टीम

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कोई सार्वजनिक और स्वचालित "रिज़र्व लिस्ट: मौजूद नहीं है, जो यह तय कर दे कि किसी टीम के हटने पर उसकी जगह कौन लेगा। अगर आईसीसी को किसी टीम को शामिल करना पड़ा, तो यह फैसला संभवतः निष्पक्षता और क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेकाधीन आधार पर लिया जाएगा।

क्या स्कॉटलैंड को मिलेगा मौका

स्कॉटलैंड इस संदर्भ में सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है, क्योंकि वह एक उच्च रैंकिंग एसोसिएट टीम है, उसके पास वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव है और वह प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तुरंत फिट बैठती है। इसका एक उदाहरण भी है, 2009 के टी20 वर्ल्ड कप से ज़िम्बाब्वे के हटने के बाद स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया था।

यूरोपियन क्वालिफिकेशन में स्कॉटलैंड का प्रदर्शन खराब

हालांकि, 2026 के यूरोपियन क्वालिफिकेशन में स्कॉटलैंड अगली सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं थी। यूरोप रीजनल फ़ाइनल में नीदरलैंड्स और इटली ने क्वालिफाई किया, जबकि जर्सी ने स्कॉटलैंड से बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर आईसीसी रैंकिंग और प्रतिष्ठा के बजाय क्वालिफिकेशन प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, तो जर्सी बांग्लादेश की जगह लेने वाली टीम बन सकती है।

ये भी पढ़ें

“हमने यह शर्मिंदगी खुद ही…” बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए शशि थरूर
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Jan 2026 08:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश के भारत नहीं आने से रद्द होंगे टी20 वर्ल्ड कप के कई मुक़ाबले, ICC के पास अब यह तीन रास्ते, ऐसे सुलझेगा विवाद

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शाहरुख की 'गुगली' पर संतों का छक्का: मुस्तफ़िज़ुर आईपीएल 2026 से बाहर, नेटिजंस हैरान!

IPL 2026 KKR Controversy
राष्ट्रीय

कन्फर्म: टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आयेगा बांग्लादेश, खेल सलाहकार के फेसबुक पोस्ट ने मचाया बवाल

AFG vs BAN Match Highlights
क्रिकेट

“हमने यह शर्मिंदगी खुद ही…” बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए शशि थरूर

क्रिकेट

एक हफ्ते के बाद कोमा से बाहर आए डेमियन मार्टिन, हालत को लेकर पत्नी ने दिया बड़ा अपडेट

क्रिकेट

21 साल के बल्लेबाज ने 6 गेंदों में बना दिए 48 रन! जानिए कैसे बना ये अजीबो गरीब रिकॉर्ड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.