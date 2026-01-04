बांग्लादेश के भारत नहीं आने से रद्द होंगे टी20 वर्ल्ड कप के कई मुक़ाबले, ICC के पास अब यह तीन रास्ते, ऐसे सुलझेगा विवाद

तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को 7 फरवरी को वेस्टइंडीज से, 9 फरवरी को इटली से और 14 फरवरी को इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलना है। वहीं टीम नेपाल के खिलाफ 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। अब आईसीसी के सामने इस विवाद को सुलझाने के तीन ही रास्ते हैं। आईसीसी कौन सा रास्ता चुनेगा यह यह तय करने में समय सबसे अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में सिर्फ एक महीने बाकी हैं और समय की कमी सबसे बड़ी चुनौती है।