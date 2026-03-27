क्या IPL 2026 का पहला ही मैच बारिश में धुल जाएगा? जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल!

Chinnaswamy Stadium RCB's Home Ground (Photo - IANS)
IPL 2026, RCB vs SRH, Weather Reports: आईपीएल का इंतजार खत्म हुआ! डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) शनिवार को बेंगलुरु के अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आईपीएल 2026 के सीजन का आगाज करने जा रही है। पिछला साल RCB के लिए ऐतिहासिक रहा था, जब उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। दूसरी ओर, SRH पिछले सीजन में छठे नंबर पर रही थी और प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार कहानी नई है और मुकाबला कांटे का होने वाला है।
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस महा-मुकाबले को लेकर फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या मैच में बारिश होगी? अच्छी खबर यह है कि बेंगलुरु का मौसम फिलहाल गर्म और शुष्क रहने वाला है। दिन में तापमान 32°C और शाम को 24°C के आसपास रहेगा। मार्च के महीने में यहां बारिश की संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए उम्मीद है कि हमें पूरा 20-20 ओवर का मैच देखने को मिलेगा।
शाम 6:00 से रात 11:00 बजे तक तापमान 27°C से 24°C के बीच ही रहेगा और बारिश की संभावना 0% है। यानी आसमान बिल्कुल साफ रहेगा!
अगर किस्मत खराब रही और मैच के बीच में बारिश आ गई, तो मैच में देरी हो सकती है या ओवर कम किए जा सकते हैं। ऐसे में DLS (डकवर्थ-लुईस) नियम का इस्तेमाल होगा। रिजल्ट के लिए दोनों टीमों का कम से कम 5-5 ओवर खेलना जरूरी है। और अगर मैच बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट बांट दिया जाएगा।
समय: शनिवार, 28 मार्च 2026, शाम 7:30 बजे से।
मैदान: एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु।
TV: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports)।
Live Stream: जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट।
अगर आंकड़ों और रिपोर्ट्स की बात करें, तो इस मैच में RCB का पलड़ा भारी लग रहा है। इसकी कुछ खास वजहें हैं। मैच बेंगलुरु में है, और अपने घरेलू मैदान पर RCB को हराना आसान नहीं होता। इस बार बेंगलुरु की टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफी मजबूत दिख रही है। उनकी गेंदबाजी में इस बार काफी वैरायटी है, जो उन्हें बढ़त दिलाती है।लेकिन हैदराबाद (SRH) को कम आंकना गलती होगी। उनके पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का होगा। जीत उसी की होगी जो मैदान पर अपनी रणनीति सही से लागू करेगा और जिसका दिन अच्छा होगा।
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