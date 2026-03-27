क्या IPL 2026 का पहला ही मैच बारिश में धुल जाएगा? जानें बेंगलुरु के मौसम का हाल!

अगर आंकड़ों और रिपोर्ट्स की बात करें, तो इस मैच में RCB का पलड़ा भारी लग रहा है। इसकी कुछ खास वजहें हैं। मैच बेंगलुरु में है, और अपने घरेलू मैदान पर RCB को हराना आसान नहीं होता। इस बार बेंगलुरु की टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफी मजबूत दिख रही है। उनकी गेंदबाजी में इस बार काफी वैरायटी है, जो उन्हें बढ़त दिलाती है।लेकिन हैदराबाद (SRH) को कम आंकना गलती होगी। उनके पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का होगा। जीत उसी की होगी जो मैदान पर अपनी रणनीति सही से लागू करेगा और जिसका दिन अच्छा होगा।