IPL 2026 Orange Cap: ईशान किशन बस 1 रन से चूके, मुंबई के इस धुरंधर खिलाड़ी ने मारी बाजी, देखें टॉप-5 लिस्ट

अभी तक राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है और 2-2 पॉइंट्स लेकर टॉप-5 में जगह बना ली है। वहीं दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस, KKR, लखनऊ सुपर जाएंट्स, SRH और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे ये टीमें अभी नीचे के 5 पायदानों पर हैं। अब जब सभी टीमें एक-एक मैच खेल चुकी हैं, तो 'ऑरेंज कैप' की रेस भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि सीजन-19 की यह पहली ऑरेंज कैप आखिर किसके सिर सजी है और कौन है टॉप-5 में: