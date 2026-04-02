IPL 2026 Orange Cap: ईशान किशन बस 1 रन से चूके, मुंबई के इस धुरंधर खिलाड़ी ने मारी बाजी, देखें टॉप-5 लिस्ट

रोहित शर्मा और ईशान किशन, दोनों अपना अर्धशतक सेलिब्रेट करते हुए। (Photo - IANS)
IPL 2026, Orange Cap List, Orange Cap Holder: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज बेहद धमाकेदार अंदाज में हो चुका है। इस बार मैदान पर बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया है कि रनों की भयंकर वर्षा देखने को मिल रही है। सभी 10 टीमों ने अपना-अपना पहला मुकाबला खेल लिया है और पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी साफ होने लगी है। अब जब सभी टीमें एक-एक मैच खेल चुकी हैं, तो ऑरेंज कैप की रेस भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि सीजन-19 की यह पहली ऑरेंज कैप आखिर किसके सिर सजी है और कौन है टॉप-5 में।
अभी तक राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है और 2-2 पॉइंट्स लेकर टॉप-5 में जगह बना ली है। वहीं दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस, KKR, लखनऊ सुपर जाएंट्स, SRH और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे ये टीमें अभी नीचे के 5 पायदानों पर हैं। अब जब सभी टीमें एक-एक मैच खेल चुकी हैं, तो 'ऑरेंज कैप' की रेस भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि सीजन-19 की यह पहली ऑरेंज कैप आखिर किसके सिर सजी है और कौन है टॉप-5 में:
मुंबई इंडियंस (MI) के ओपनर रयान रिकेल्टन इस समय सबसे ज्यादा रन बनाकर नंबर-1 पर हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ ताबड़तोड़ 81 रन बनाए थे। खास बात यह है कि उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने 13 साल बाद अपना सीजन का पहला मैच जीता है।
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ऑरेंज कैप हासिल करने के बेहद करीब थे, लेकिन वो सिर्फ 1 रन से चूक गए। आरसीबी के खिलाफ पहले ही मैच में ईशान ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, पर वो रयान रिकेल्टन (81 रन) को पीछे नहीं छोड़ पाए।
इस बार की टॉप-5 लिस्ट में हमारे तीन भारतीय खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी ने लखनऊ के खिलाफ 70 रन बनाकर सबको चौंका दिया है। उनकी इस पारी की वजह से विराट कोहली (69 रन) अब टॉप-5 से बाहर होकर छठे नंबर पर आ गए हैं।
|खिलाड़ी का नाम
|रन
|टीम
|रयान रिकेल्टन
|81
|मुंबई इंडियंस
|ईशान किशन
|80
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रोहित शर्मा
|78
|मुंबई इंडियंस
|कूपर कोनोली
|72
|पंजाब किंग्स
|समीर रिजवी
|70
|दिल्ली कैपिटल्स
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