IPL 2026: आज तय होगी चौथी प्लेऑफ टीम, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में जोरदार जंग, जानें पूरा गणित

IPL 2026 playoff qualification scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्लेऑफ का चौथा और आखिरी टिकट किसके हाथ लगेगा, इसका फैसला लीग स्टेज के बिल्कुल आखिरी दिन यानि आज 24 मई, रविवार को होने है। शनिवार रात (23 मई) पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) को हराकर खुद को रेस में बनाए रखा है। अब मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने की जंग में हैं। दोनों ही टीमों की किस्मत खुद उनके हाथ में है, लेकिन गारंटी किसी की भी नहीं है। आइए समझते हैं कि तीनों टीमों के क्वालिफिकेशन का पूरा समीकरण।