IPL 2026 Points Table Update: पहली जीत के साथ सीएसके ने लगाई छलांग, जानें पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों का ताजा हाल

IPL 2026 Points Table Update after CSK vs DC Match: आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच शनिवार को चेन्नई में खेला गया। सीएसके ने डीसी को 23 रन से हराया और सीजन के चौथे मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में सीएसके ने एक स्थान की छलांग लगाई है। जबकि इस हार के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स दो जीत और दो हार के बाद 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। आइये इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में सभी टीमों के ताजा हाल पर एक नजर डालते हैं।