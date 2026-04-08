IPL 2026 Points Table Update: मुंबई को रौंदकर राजस्थान रॉयल्स ने किया बड़ा उलटफेर, जानें पाइंट्स टेबल का ताजा हाल

IPL 2026 Points Table Update: कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच 12वें मैच के बारिश की वजह से रद्द होने के बाद आईपीएल 2026 का अगला मुकाबला राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। गुवाहाटी में बारिश के चलते ये मैच 11-11 ओवर का कर दिया गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से पछाड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 150/3 का स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई की टीम सिर्फ 123/9 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने पॉइंट्स टेबल में फिर बड़ा उलटफेर किया है।