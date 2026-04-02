IPL 2026 Purple Cap: टॉप-7 गेंदबाजों के नाम 3-3 विकेट, फिर भी RCB के इस बॉलर के सिर क्यों सजी पर्पल कैप? समझें पूरा समीकरण

IPL 2026, Purple Cap List, Purple Cap Holder: आईपीएल 2026 का आगाज बेहद धमाकेदार रहा है। जहां एक तरफ बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की, वहीं दूसरी ओर गेंदबाजों ने भी अपनी तीखी गेंदों से मैदान पर गदर मचा दिया है। सभी 10 टीमों ने अपना पहला मुकाबला खेल लिया है और पॉइंट्स टेबल में राजस्थान, RCB, दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने 2-2 अंक लेकर टॉप-5 में जगह बना ली है। वहीं गुजरात, KKR, लखनऊ, SRH और चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है। अब जब सभी टीमें एक-एक मैच खेल चुकी हैं, तो पर्पल कैप की रेस ने सबको हैरान कर दिया है।