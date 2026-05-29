29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के कोच ने मोहम्मद कैफ को दिखाया आईना, सचिन तेंदुलकर के लिए कहा- वो कौन से जोंटी जोड्स थे

Mohammad Kaif on Vaibhav Suryavanshi: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने करारा जवाब मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 29, 2026

Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

Manish Jha on Vaibhav Suryavanshi Fielding: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालीफायर-2 आज मुल्लापुर में खेला जाएगा, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इस मुकाबले में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में 29 गेंद में 97 रन की पारी खेल डाली थी। इस मुकाबले में वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए थे, लेकिन 12 छक्कों की पारी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसी मुकाबले में उन्होंने सीजन का पहला कैच भी लपका था, जिसने उनकी फील्डिंग पर उठ रहे सवालों पर ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान उनके कोच मनीष झा ने मोहम्मद कैफ को आईना दिखाया है और सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ी बात कही है।

कैफ को दिया करारा जवाब

इस दौरान क्वालीफायर-2 से पहले वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष झा ने मोहम्मद कैफ को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि कैफ ने सूर्यवंशी की फील्डिंग पर सवाल उठाए थे और बताया था कि अगर इस तरह की फील्डिंग रही तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जनसत्ता को दिए इंटरव्यू में मनीष झा ने बताया कि वैभव अभी बच्चा है और धीरे-धीरे फील्डिंग में सुधार आ जाएगा। उनसे हर चीज में असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद करना संभव नहीं है।

'सचिन तेंदुलकर कौन से जोंटी रॉड्स थे'

इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से सूर्यवंशी की तुलना पर भी खुलकर बात की। मनीष झा ने सूर्यवंशी की फील्डिंग पर बात करते हुए कहा कि आप इस सीजन के सभी मैच देख लीजिए, एक-दो मैच में मिसफील्ड हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी फील्डिंग खराब है। दूसरी ओर अगर आप भारत के दिग्गज बल्लेबाजों को देखें, जिसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, तो इनमें से कौन जोंटी रोड्स था।

मोहम्मद कैफ को दिया करारा जवाब

उन्होंने कहा कि वैभव अभी बच्चा है और अभी उसका सीखने का दौर चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद कैफ की बात मत कीजिए, वह बहुत अच्छे फील्डर थे लेकिन उन्होंने उतने रन कहां बनाए थे। उन्होंने बताया कि क्रिकेट रन बनाने और विकेट लेने का खेल है, वहां मिल्खा सिंह नहीं बनना होता है। हालांकि वैभव भी बच्चा है और धीरे-धीरे माहौल के हिसाब से वह फील्डिंग सुधार लेगा।

मनीष झा ने यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी की विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से तुलना होना गर्व की बात है। हालांकि विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी अलग शैली के खिलाड़ी हैं और वैभव सूर्यवंशी की शैली भी अलग है। कोई किसी की तुलना नहीं कर सकता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

29 May 2026 01:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी के कोच ने मोहम्मद कैफ को दिखाया आईना, सचिन तेंदुलकर के लिए कहा- वो कौन से जोंटी जोड्स थे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

‘वैभव पर भोले का हाथ’, सूर्यवंशी को 5 साल की उम्र से गेंदबाजी कर रहे रवि प्रकाश झा ने खोले उनके राज

Vaibhav Sooryavanshi Secrets
क्रिकेट

मुल्लानपुर में बोलती है बल्लेबाजों की तूती, गुजरात टाइटंस पर भारी राजस्थान रॉयल्स के आंकड़े

GT vs RR Pitch Report
क्रिकेट

'वैभव सूर्यवंशी को शुरू में ही आउट कर देंगें', क्वालीफायर 2 से पहले GT के कोच ने दी चुनौती

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

पाकिस्तान में भी होने लगा वैभव सूर्यवंशी का गुणगान, पेशावर जाल्मी के मालिक ने तारीफ करते हुए PSL को दिखाया आईना

Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026, Javed Afridi on Vaibhav Sooryavanshi, Peshawar Zalmi owner tweet,
क्रिकेट

IPL 2026: क्वालीफायर 2 में हारने वाली टीम की भी लगेगी लॉटरी, मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, जानें कैसे

IPL 2026 prize money, GT vs RR Qualifier 2, IPL prize money breakdown 2026,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.