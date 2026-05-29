वैभव सूर्यवंशी के कोच ने मोहम्मद कैफ को दिखाया आईना, सचिन तेंदुलकर के लिए कहा- वो कौन से जोंटी जोड्स थे

Manish Jha on Vaibhav Suryavanshi Fielding: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालीफायर-2 आज मुल्लापुर में खेला जाएगा, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इस मुकाबले में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में 29 गेंद में 97 रन की पारी खेल डाली थी। इस मुकाबले में वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए थे, लेकिन 12 छक्कों की पारी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसी मुकाबले में उन्होंने सीजन का पहला कैच भी लपका था, जिसने उनकी फील्डिंग पर उठ रहे सवालों पर ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान उनके कोच मनीष झा ने मोहम्मद कैफ को आईना दिखाया है और सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ी बात कही है।