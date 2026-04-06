CSK की हार के बाद जेमी ओवरटन ने डगआउट में मचाया बवाल, गुस्से में फेंका हेलमेट, वायरल हुई वीडियो

ओवरटन ने 16 गेंद में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 231 का रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के बावजूद उनके मन में टीम को जिताने का मलाल और गुस्सा बना रहा। सुयश शर्मा की गेंद पर जेमी ओवरटन कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए और उनके आउट होते ही सीएसके की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। बाउंड्री लाइन पार करते ही उनका गुस्सा साफ नजर आया और उन्होंने डगआउट में अपना हेलमेट जमीन पर पटक दिया।