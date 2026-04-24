बेंगलुरु में साई सुदर्शन के बाद जेसन होल्डर की आई आंधी, गुजरात टाइटंस ने खड़ा किया विशाल स्कोर

IPL 2026, RCB vs GT: आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 205 रन बनाए। साई सुदर्शन ने शानदार शतक जड़ा, जबकि जेसन होल्डर ने आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक-एक बदलाव हुआ। आरसीबी की प्लेइंग इलेवन में फिल साल्ट की जगह जैकब बेथल को शामिल किया गया, जबकि गुजरात टाइटंस के लिए जेसन होल्डर ने डेब्यू किया।