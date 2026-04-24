जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को टक्कर देगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स

IPL 2026 RR vs SRH Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 36वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में खेला जाएगा, जहां मेजबान राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) से होगा। दोनों टीमें इस सीजन प्लेऑफ की बड़ी दावेदारों में से एक हैं। जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 में से चार मुकाबले जीते हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने सात में से पांच मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमा रखा है। दूसरी ओर, सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन पिछले तीन मुकाबलों से लगातार जीत दर्ज कर रही है।