वैभव सूर्यवंशी का मिल गया तोड़! RR vs SRH मैच से पहले प्रफुल्ल हिंगे ने बताया उन्हें आउट करने का प्लान

इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 46 रन की पारी खेली, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब वैभव सूर्यवंशी ने 10 से ज्यादा गेंदें खेलीं और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा। इस सीजन ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सूर्यवंशी को पहली ही गेंद पर आउट करने वाले प्रफुल्ल हिंगे ने अपने प्लान के बारे में बड़ा खुलासा किया।