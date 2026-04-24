वैभव सूर्यवंशी के पास प्रफुल्ल हिंगे से बदला लेने का मौका, जयपुर के SMS स्टेडियम में होगा आमना-सामना

इस मुकाबले में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी और प्रफुल्ल हिंगे पर होगी। पिछली बार जब सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ था, तब दोनों खिलाड़ी आमने-सामने हुए थे। उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्रफुल्ल हिंगे ने पहली गेंद पर ही आउट कर दिया था। इसके बाद प्रफुल्ल हिंगे ने बताया था कि उन्होंने सूर्यवंशी को आउट करने के लिए क्या प्लान बनाया था। अब सूर्यवंशी उस मुकाबले में शून्य पर आउट होने का बदला लेना चाहेंगे। दूसरी ओवर प्रफुल अपने उसी प्लान को फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में आजमाया था।