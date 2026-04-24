एम चिन्नस्वामी में गरजे विराट कोहली और बने कई रिकॉर्ड, IPL में ऐसा करने वाले बन गए पहले खिलाड़ी

गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने 44 गेंदों में 81 रन बनाए और जेसन होल्डर की गेंद पर आउट हुए, जो गुजरात टाइटंस के लिए डेब्यू कर रहे थे। इस पारी में कोहली ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। कोहली ने अब तक आईपीएल में 274 मुकाबले खेले हैं और 301 छक्के पूरे कर चुके हैं। वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने लगभग 40 की औसत से 6,716 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं। रनों के साथ-साथ कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में भी शामिल हैं।