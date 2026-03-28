28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: विजय माल्या ने RCB के पहले मैच से पहले किया स्पेशल ट्वीट, कहा – ‘हमारे शेरों का दिन आ गया है…’

IPL 2026, Vijay Mallya on RCB: IPL 2026 के पहले मुकाबले में SRH से भिड़ने को तैयार है डिफेंडिंग चैंपियन RCB! चिन्नास्वामी में होने वाली इस जंग से पहले पूर्व मालिक विजय मल्या ने 'नम्मा सिंहगुलु' के लिए क्या कहा? नए मालिकों और विराट कोहली को लेकर किया बड़ा खुलासा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 28, 2026

ipl 2026 rcb vs srh vijay mallya special tweet lions of bengaluru update,IPL 2026 RCB vs SRH opener , Vijay Mallya tweet on RCB , RCB defending champions 2026 , IPL 2026 first match Bengaluru , RCB new owners Aditya Birla Group , Virat Kohli RCB DNA , Namma Sinhagulu RCB news ,

विजय माल्या और विराट कोहली (Photo - IANS)

Vijay Mallya On RCB, RCB vs SRH: IPL 2026 का आगाज आज यानी 28 मार्च से होने जा रहा है। पहला मुकाबला ही बहुत धमाकेदार होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), जो बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से ठीक पहले टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या ने एक जोश भरा ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया है।

विजय माल्या का ट्वीट

माल्या ने लिखा 'बेंगलुरु के हमारे शेरों (Lions of Bengaluru) के लिए वो दिन आ गया है… नम्मा सिंहगुलु (Namma Sinhagulu)… IPL चैंपियंस। गुड लक और प्ले बोल्ड… धैर्यदिंदा अटावडी (हिम्मत से खेलो)।'

सोशल मीडिया पर कैसा है माहौल?

माल्या के इस पोस्ट ने RCB फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'प्ले बोल्ड, विन बिग।' दूसरे ने कहा, 'नम्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु! खून, पसीना और जुनून यह आपका पल है।' एक और फैन ने खुशी जताते हुए लिखा, 'चिन्नास्वामी में माहौल इलेक्ट्रिक होने वाला है, खासकर तब जब हमारी टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है।'

पिछले साल खत्म हुआ था 18 साल का इंतजार

आपको याद दिला दें कि पिछले साल RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला IPL खिताब जीता था। इस साल वे IPL के 19वें सीजन की शुरुआत बतौर डिफेंडिंग चैंपियन कर रहे हैं।

नए मालिकों को लेकर माल्या की पुरानी यादें

दो दिन पहले ही विजय माल्या ने टीम के नए मालिकों को बधाई देते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। उन्होंने याद किया कि कैसे 2008 में जब उन्होंने 450 करोड़ रुपये में यह टीम खरीदी थी, तो लोग उन पर हंसे थे। माल्या ने बताया, आज उस 450 करोड़ के निवेश की वैल्यू बढ़कर 16,500 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने ही विराट कोहली को उस वक्त टीम में शामिल किया था जब वे युवा थे। माल्या ने कहा कि RCB हमेशा उनके DNA का हिस्सा रहेगी।

कौन हैं RCB के नए मालिक?

अब RCB की कमान एक बड़े कंसोर्टियम (समूह) के हाथ में है, जिसमें आदित्य बिड़ला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन (BXPE) शामिल हैं। इन्होंने इस चैंपियन टीम को 1.78 बिलियन डॉलर में खरीदा है।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप की तरह 7 बजे नहीं इतने बजे शुरू होंगे IPL के मुक़ाबले, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच
क्रिकेट
RCB vs SRH, IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

28 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: विजय माल्या ने RCB के पहले मैच से पहले किया स्पेशल ट्वीट, कहा – ‘हमारे शेरों का दिन आ गया है…’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

IPL 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हुए MS Dhoni, ये दिग्गज बोले- माही अब 2 ओवर के खिलाड़ी बनकर रह गए!

MS Dhoni injury update IPL 2026 , Dhoni out for two weeks CSK , Sanju Samson next CSK captain , Irfan Pathan on MS Dhoni finishing , Akash Chopra on Dhoni vs Kohli fitness , CSK vs RR 30 March Guwahati match , Mahendra Singh Dhoni IPL retirement rumors, MS Dhoni in Csk , Ms Dhoni,msd
क्रिकेट

युवराज सिंह के पिता के बयान ने मचाया तहलका, बोले- क्रिकेटरों के रिटायरमेंट के पीछे उनकी ‘पत्नियों’ का हाथ

Yograj Singh on Cricketers Retirement
क्रिकेट

RCB vs SRH: Phalodi Satta Bazar की भविष्यवाणी, जीत के साथ यह टीम करेगी IPL की शुरुआत

RCB vs SRH match prediction according to Phalodi Satta Bazar
क्रिकेट

CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, चोट के चलते बाहर हुए MS Dhoni, शुरुआती 2 हफ्ते नहीं खेल पाएंगे IPL 2026

MS Dhoni ruled out
क्रिकेट

IPL 2026 के देश में प्रसारण पर बांग्लादेश सरकार का यूटर्न, सूचना और प्रसारण मंत्री क्रिकेट फैंस को दी बड़ी राहत

IPL 2026 will be broadcast in Bangladesh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.