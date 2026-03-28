IPL 2026: विजय माल्या ने RCB के पहले मैच से पहले किया स्पेशल ट्वीट, कहा – ‘हमारे शेरों का दिन आ गया है…’

दो दिन पहले ही विजय माल्या ने टीम के नए मालिकों को बधाई देते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। उन्होंने याद किया कि कैसे 2008 में जब उन्होंने 450 करोड़ रुपये में यह टीम खरीदी थी, तो लोग उन पर हंसे थे। माल्या ने बताया, आज उस 450 करोड़ के निवेश की वैल्यू बढ़कर 16,500 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने ही विराट कोहली को उस वक्त टीम में शामिल किया था जब वे युवा थे। माल्या ने कहा कि RCB हमेशा उनके DNA का हिस्सा रहेगी।