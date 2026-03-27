IPL 2026 Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप की तरह 7 बजे नहीं इतने बजे शुरू होंगे IPL के मुक़ाबले, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Live Streaming, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का पहला मुकाबला गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी भारत में ही हुआ था और उसके सभी मुक़ाबले शाम 7 बजे से शुरू हुए थे। ऐसे में बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच कितने बजे शुरू होगा? यह एक बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं आईपीएल के सभी मुक़ाबले।