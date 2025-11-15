Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Retention full List: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना जैसे स्टार हुए रिलीज, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 का आयोजन मार्च से मई के दौरान किया जा सकता है। आईपीएल के अगले सीजन के लिए मिनी ऑक्शन अबू धाबी आयोजित होना है। उससे पहले सभी टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 15, 2025

IPL 2026 Retention full List

IPL रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट (photo - IPL offical Site)

IPL 2026 Retention full List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। मिनी ऑक्शन की वजह से टीमें कितने भी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। इससे पहले कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड किया गया है जिसमें संजू सैमसन, मोहम्मद शामी और रवींद्र जडेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

MI के रिलीज किए गए खिलाड़ी

मुंबई इंडियंस (MI) ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम हैं। टीम ने विगनेश पुथुर को भी रिलीज कर दिया है, जिन्होंने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था।

मुंबई के रिलीज किए गए खिलाड़ी: सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स, विगनेश पुथुर।

KKR के रिलीज किए गए खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम के सभी महंगे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। तीन बार की चैंपियन टीम ने ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया है। रसेल लंबे समय से KKR का हिस्सा थे, जबकि वेंकटेश को पिछले साल की मेगा नीलामी में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।

केकेआर के रिलीज किए गए खिलाड़ी: आंद्रे रसेल , वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक, मोईन अली, एनरिच नॉर्त्जे।

CSK के रिलीज किए गए खिलाड़ी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिनमें रचिन रवींद्र और मथीशा पथिराना प्रमुख नाम हैं। इससे पहले CSK ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड किया था, जबकि संजू सैमसन को राजस्थान से ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया है।

सीएसके के रिलीज किए गए खिलाड़ी: राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, सैम करन, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना।

पंजाब के रिलीज किए गए खिलाड़ी

पंजाब किंग्स (PBKS) ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंगलिस को रिलीज कर दिया है। इंगलिस को पिछले सीजन ज्यादा मौके नहीं मिले थे। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर ऑक्शन में नज़र आएंगे

पंजाब किंग्स के रिलीज किए गए खिलाड़ी: जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे।

रिटेंशन के बाद सभी टीमों के बकाया पर्स

दिल्ली कैपिटल्स-
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-
पंजाब किंग्स-
लखनऊ सुपर जायंट्स-
गुजरात टाइटन्स-
चेन्नई सुपर किंग्स- 43.4 करोड़ रुपये
कोलकाता नाइट राइडर्स-
सनराइजर्स हैदराबाद-
मुंबई इंडियंस-
राजस्थान रॉयल्स-

आईपीएल 2025 के मेगा इवेंट में सबसे महंगे बिकने वाले 15 खिलाड़ी

ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये), श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये), अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये), युजवेंद्र चहल (18 करोड़ रुपये), जोस बटलर (15.75 करोड़ रुपये), केएल राहुल (14 करोड़ रुपये), ट्रेंट बोल्ट (12.5 करोड़ रुपये), जोफ्रा आर्चर (12.5 करोड़ रुपये), जोश हेजलवुड (12.5 करोड़ रुपये), मोहम्मद सिराज (12.25 करोड़ रुपये), मिशेल स्टार्क (11.75 करोड़ रुपये), फिल साल्ट (11.50 करोड़ रुपये), ईशान किशन (11.25 करोड़ रुपये), और मार्कस स्टोइनिस (11 करोड़ रुपये)।

ये भी पढ़ें

IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, रवीद्र जडेजा और सैम कुरेन हुए RR के तो संजू सैमसन की CSK में एंट्री
क्रिकेट
Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade Deal Final

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL Update

Updated on:

15 Nov 2025 05:24 pm

Published on:

15 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Retention full List: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना जैसे स्टार हुए रिलीज, यहां देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आखिरकार CSK ने रवींद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन को टीम में क्यों किया शामिल? CSK के MD ने बताई वजह

sanju samson
क्रिकेट

IND vs SA Test Day 2 Highlights: भारत ने मैच में बनाई पकड़, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 93/7, बनाई 63 रन की लीड

क्रिकेट

ऋषभ पंत ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, टेस्ट में यह कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय बल्लेबाज

Rishabh Pant
क्रिकेट

IND vs SA, day 2 Tea: टी ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 18/1, भारत से अब भी 12 रन पीछे

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Day 2: भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमटी, 30 रन की बढ़त मिली, चोटिल गिल बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरे

India vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.