IPL 2026 Retention full List: आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना जैसे स्टार हुए रिलीज, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट (photo - IPL offical Site)
IPL 2026 Retention full List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। मिनी ऑक्शन की वजह से टीमें कितने भी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। इससे पहले कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड किया गया है जिसमें संजू सैमसन, मोहम्मद शामी और रवींद्र जडेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
मुंबई इंडियंस (MI) ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम हैं। टीम ने विगनेश पुथुर को भी रिलीज कर दिया है, जिन्होंने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था।
मुंबई के रिलीज किए गए खिलाड़ी: सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स, विगनेश पुथुर।
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम के सभी महंगे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। तीन बार की चैंपियन टीम ने ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया है। रसेल लंबे समय से KKR का हिस्सा थे, जबकि वेंकटेश को पिछले साल की मेगा नीलामी में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।
केकेआर के रिलीज किए गए खिलाड़ी: आंद्रे रसेल , वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक, मोईन अली, एनरिच नॉर्त्जे।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिनमें रचिन रवींद्र और मथीशा पथिराना प्रमुख नाम हैं। इससे पहले CSK ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड किया था, जबकि संजू सैमसन को राजस्थान से ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया है।
सीएसके के रिलीज किए गए खिलाड़ी: राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, सैम करन, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पथिराना।
पंजाब किंग्स (PBKS) ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंगलिस को रिलीज कर दिया है। इंगलिस को पिछले सीजन ज्यादा मौके नहीं मिले थे। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर ऑक्शन में नज़र आएंगे
पंजाब किंग्स के रिलीज किए गए खिलाड़ी: जोश इंगलिस, आरोन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे।
चेन्नई सुपर किंग्स- 43.4 करोड़ रुपये
ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये), श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये), अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये), युजवेंद्र चहल (18 करोड़ रुपये), जोस बटलर (15.75 करोड़ रुपये), केएल राहुल (14 करोड़ रुपये), ट्रेंट बोल्ट (12.5 करोड़ रुपये), जोफ्रा आर्चर (12.5 करोड़ रुपये), जोश हेजलवुड (12.5 करोड़ रुपये), मोहम्मद सिराज (12.25 करोड़ रुपये), मिशेल स्टार्क (11.75 करोड़ रुपये), फिल साल्ट (11.50 करोड़ रुपये), ईशान किशन (11.25 करोड़ रुपये), और मार्कस स्टोइनिस (11 करोड़ रुपये)।
