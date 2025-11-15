IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, रवीद्र जडेजा और सैम कुरेन हुए RR के तो संजू सैमसन की CSK में एंट्री

Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade Deal Final: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा व सैम कुरेन को लेकर ट्रेड डील फाइनल हो गई। दोनों फ्रैंचाइजी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने रवींद्र जडेजा को 14 करोड़ रुपये खरीदा है तो सैम कुरेन को 2.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। जबकि सीएसके ने संजू सैमसन के लिए 18 करोड़ में डील तय की है। दोनों ही टीमों के लिए यह शानदार सौदा माना जा रहा है। शायद आईपीएल इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ी ट्रेडिंग है। जडेजा यकीनन भारत और विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। अब वह राजस्‍थान की कप्‍तानी करते नजर आ सकते हैं। वहीं, सैमसन भविष्‍य में सीएसके की कर सकते हैं।