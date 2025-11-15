IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, रवीद्र जडेजा और सैम कुरेन हुए RR के तो संजू सैमसन की CSK में एंट्री

रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन और संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade Deal Final: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा व सैम कुरेन को लेकर ट्रेड डील फाइनल हो गई। दोनों फ्रैंचाइजी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। राजस्थान रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा को 14 करोड़ रुपये खरीदा है तो सैम कुरेन को 2.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। जबकि सीएसके ने संजू सैमसन के लिए 18 करोड़ में डील तय की है। दोनों ही टीमों के लिए यह शानदार सौदा माना जा रहा है। शायद आईपीएल इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ी ट्रेडिंग है। जडेजा यकीनन भारत और विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। अब वह राजस्थान की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। वहीं, सैमसन भविष्य में सीएसके की कर सकते हैं।
वरिष्ठ ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा एक सफल ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएसके के लिए 12 सीज़न खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 250 से ज़्यादा मैच खेले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उनकी लीग फ़ीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन अब अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फ़ीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रतिनिधित्व करेंगे। लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं। सीएसके उनके करियर की सिर्फ़ तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। 2013 में आईपीएल में पदार्पण करने के बाद से इस सीनियर खिलाड़ी ने दो सीज़न 2016 और 2017 को छोड़कर सभी सीज़न में आरआर का प्रतिनिधित्व किया है, जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन एक सफल ट्रेड के बाद अपनी मौजूदा लीग फीस 2.4 करोड़ रुपये पर चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो जाएंगे। 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 64 आईपीएल मैच खेले हैं और RR उनकी तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। इससे पहले वे 2019, 2023 और 2024 में पंजाब किंग्स और अन्य सीज़न में CSK का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
रवींद्र जडेजा को सीएसके ने 2012 में एक गुप्त बोली के माध्यम से खरीदा था, जिसे उस समय एक रिकॉर्ड कीमत माना गया था। सर जडेजा ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फ्रैंचाइजी के लिए कई मैच जीते, जिसमें 2023 का फाइनल भी शामिल है। जिसमें उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जड़ा था। धोनी के साथ उनकी दोस्ती उन यादगार शॉट्स के बाद साफ नजर आई थी। सीएसके के फैंस ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये दोनों कभी इस तरह अलग होंगे।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रेड प्रक्रिया शुरू होने से पहले दोनों ने बात की थी और दोनों इस बात पर सहमत थे कि यह कदम सभी के हित में है। जडेजा इसी साल दिसंबर में 37 साल के हो जाएंगे। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। नूर अहमद के टीम में होने के कारण इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि जडेजा को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है, शायद वह इस बात को पसंद नहीं करेंगे। यह भी चर्चा हुई कि चेपॉक अब स्पिन के अनुकूल मैदान नहीं रहा।
2022 में जब जडेजा को कुछ समय के लिए कप्तान बनाया गया था, तब फ्रैंचाइजी के साथ उनके गंभीर मतभेद हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि वे बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हुए हैं। आईपीएल में जडेजा ने सीएसके के लिए 185 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2000 रन बनाए और 8 से कम की इकॉनमी रेट से 140 से ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने फ्रैंचाइजी के लिए 14 चैंपियंस लीग टी20 मैच भी खेले हैं।
सुपर किंग्स को अपने दूसरे सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी जडेजा को बेचने से क्या हासिल होगा? यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है। अब यह सामने आया है कि सीएसके पिछले तीन सालों से सैमसन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी और भारतीय विकेटकीपर-टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की उनकी तलाश आखिरकार भारत के इस टी20 ओपनर के साथ पूरी हुई।
बता दें कि सैमसन चेपॉक में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। उनके आंकड़े इस प्रकार हैं: 2015 में 17 गेंदों पर 29, 2019 में 10 गेंदों पर 8, 2023 में 2 गेंदों पर 0, 2024 में 19 गेंदों पर 15 और 2024 में 11 गेंदों पर 10 रन। उनके पांच पारियों में कुल 59 रन हैं तो 11.8 के औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से आए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग