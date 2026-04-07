RR vs MI: हार्दिक पंड्या की वापसी के बाद कैसी होगी MI की टीम, जानें कौन ला सकता है मैच में बड़ा इम्पैक्ट! देखें Playing 11

IPL 2026, RR vs MI Playing 11: आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला मंगलवार को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और शानदार फॉर्म में चल रही राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच होगा। मुंबई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी है, जो बीमारी की वजह से पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। अगर राजस्थान और मुंबई के हेड-टू-हेड के आंकड़े देखे तो कुल 31 मुकाबलों में से मुंबई ने 16 और राजस्थान ने 14 जीते हैं, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला। RR vs MI का मुकाबला कांटे का होने की पूरी उम्मीद है।