रियान-जडेजा नहीं थे राजस्थान रॉयल्स की पहली पसंद! संगकारा ने बताया आखिर क्यों चुना पराग को कप्तान?

राजस्थान रॉयल्स के पास कप्तानी के लिए कई अनुभवी विकल्प थे। संदीप शर्मा के पास 137 मैचों का अनुभव और 146 विकेट लेने का शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन नेतृत्व (Captaincy) का अनुभव कम होने की वजह से बात नहीं बनी। वहीं, रवींद्र जडेजा के पास कप्तानी का अनुभव तो था, लेकिन 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ उनका कप्तानी का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा था, जहां उन्हें सीजन के बीच में ही हटना पड़ा था। शायद यही वजह रही कि मैनेजमेंट ने एक नए और लंबे समय तक चलने वाले विजन पर भरोसा किया।