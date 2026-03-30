विस्फोटक बल्लेबाजों और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स से सजी श्रेयस और शुभमन की टीमें होंगी आमने-सामने, देखें संभावित 11

भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे शुभमन गिल के लिए यह आईपीएल खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच है। गिल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी, जहां उनकी जगह संजू सैमसन को चुना गया। हालांकि 2023 के बाद से गिल से ज्यादा रन सिर्फ विराट कोहली ने बनाए हैं, लेकिन अब सवाल उनकी निरंतरता पर नहीं बल्कि 'स्ट्राइक रेट' पर है।

इस बार गुजरात के स्टाफ में मैथ्यू हेडन बल्लेबाजी कोच के रूप में जुड़े हैं। ऐसे में सबकी नजरें गिल के छक्के मारने की काबिलियत और आक्रामक बल्लेबाजी पर होंगी। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गिल ने कप्तानी को बखूबी संभाला है और उनकी टीम काफी संतुलित दिख रही है। गिल के साथ साई सुदर्शन (जिन्होंने पिछले सत्र में 759 रन बनाए थे) टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं।