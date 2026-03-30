विस्फोटक बल्लेबाजों और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स से सजी श्रेयस और शुभमन की टीमें होंगी आमने-सामने, देखें संभावित 11

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर (Photo - IANS)
IPL 2026, PBKS vs GT Playing 11: आईपीएल 2026 में मंगलवार को एक बड़ा धमाका होने वाला है। मुल्लांपुर के मैदान पर पंजाब किंग्स (PBKS) और गुजरात टाइटंस (GT) की टक्कर होगी। यह दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन का पहला मैच है, इसलिए आगाज जीत के साथ करने का दबाव दोनों पर होगा।
भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे शुभमन गिल के लिए यह आईपीएल खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच है। गिल को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी, जहां उनकी जगह संजू सैमसन को चुना गया। हालांकि 2023 के बाद से गिल से ज्यादा रन सिर्फ विराट कोहली ने बनाए हैं, लेकिन अब सवाल उनकी निरंतरता पर नहीं बल्कि 'स्ट्राइक रेट' पर है।
इस बार गुजरात के स्टाफ में मैथ्यू हेडन बल्लेबाजी कोच के रूप में जुड़े हैं। ऐसे में सबकी नजरें गिल के छक्के मारने की काबिलियत और आक्रामक बल्लेबाजी पर होंगी। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गिल ने कप्तानी को बखूबी संभाला है और उनकी टीम काफी संतुलित दिख रही है। गिल के साथ साई सुदर्शन (जिन्होंने पिछले सत्र में 759 रन बनाए थे) टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं।
दूसरी ओर, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। श्रेयस का रिकॉर्ड अद्भुत है। वे तीन अलग-अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक ले जा चुके हैं। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 दिसंबर 2023 में खेला था। पिछले सीजन में श्रेयस ने 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन कूटे थे। पंजाब की असली ताकत उनके भारतीय खिलाड़ी हैं, जैसे प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य। हालांकि मध्यक्रम में निहाल वढेरा और शशांक सिंह के सामने राशिद खान की खतरनाक स्पिन गेंदबाजी की बड़ी चुनौती होगी।
पंजाब किंग्स (PBKS) -श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, निहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन/ कूपर कोनोली, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल (इम्पैक्ट) और लॉकी फर्ग्यूसन।
गुजरात टाइटंस (GT) - शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरूख खान, जैसन होल्डर/ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा (इम्पैक्ट), साई किशोर और राशिद खान।
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