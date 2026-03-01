IPL 2026 से पहले श्रेयस अय्यर ने शेयर की इमोशनल स्टोरी, बताया कितना मुश्किल रहा चोट से वापसी का सफर

कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोहाली में टीम की नई जर्सी लॉन्च करने के लिए हुए इवेंट में कहा कि पंजाब टीम से इस बार काफी उम्मीदें होंगी, जो काफी मजेदार होगा। श्रेयस अय्यर ने कहा, "उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसमें मजा आता है। मुझे चुनौतियां पसंद हैं, हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम मैदान पर उतरें, तो हमें जीतना ही है। मेरी नजर तो बस ट्रॉफी पर है।" श्रेयस ने बताया कि इंजरी के बाद हमेशा ही वापसी करना मुश्किल होता है। मेरा वजन लगभग 7 किलो कम हो गया था और उस वजन को बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, हालांकि मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर को पार कर लिया है और अब मैं गर्व के साथ टीम की अगुवाई करने के लिए यहां वापस आ गया हूं।