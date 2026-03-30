CSK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने बताई टीम की सबसे बड़ी कमजोरी, कहा-मुश्किल है प्लेऑफ्स में पहुंचना

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाजी अटैक की अगुवाई न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी करते हुए नजर आएंगे। हेनरी का साथ देने की जिम्मेदारी खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी और जेमी ओवरटन के कंधों पर होगी। वहीं, स्पिन विभाग की कमान नूर अहमद संभालेंगे, जिनका साथ अकील हुसैन देते हुए दिखाई दे सकते हैं। चेन्नई का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में काफी निराशाजनक रहा था और टीम 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत सकी थी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। चेन्नई ने सबसे निचले पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया था।