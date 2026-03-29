कभी RR की जीत के लिए लगा देता था पूरी जान! अब उसी टीम को धूल चटाने के इरादे से उतरेगा ये धुरंधर

IPL 2026, RR vs CSK: आईपीएल 2026 में 30 मार्च को एक रोमांचक मुकाबला खेला जाना है, जहां गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आमने-सामने होंगी। इस बार राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई संजू सैमसन (Sanju Samson) नहीं करेंगे, बल्कि वह राजस्थान रॉयल्स को हराने उतरेंगे। दरअसल, आईपीएल (IPL) ऑक्शन से पहले एक ट्रेड में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया था, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स से रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स में चले गए थे। हालांकि, सैम करन चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं।