RR vs MI: मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी से हुई चूक, एहसास होते ही पकड़ लिया सिर, देखें वीडियो

मुकाबले की बात करें तो बारिश की वजह से यह मैच लगभग ढाई घंटे देरी से शुरू हुआ। हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। सूर्यवंशी जहां 39 रन बनाकर आउट हुए, वहीं जायसवाल ने 32 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए। इसके अलावा रियान पराग (Riyal Parag) ने भी 20 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। 151 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 129 रन ही बना सकी। इस दौरान टीम के 3 बल्लेबाज की दहाई के आंकड़े को पार कर सके।