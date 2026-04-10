RR vs RCB Pitch and Weather Report: गुवाहाटी में होगी रनों की बरसात या असली बारिश फेरेगी मैच पर पानी? जानें पिच और मौसम का हाल

RR vs RCB Pitch and Weather Report: IPL 2026 का 16वां मैच गुवाहाटी में होने जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच एक महामुकाबला होने वाला है। इसे महामुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीजन में अब तक दोनों ही टीमें अजेय (Unbeaten) रही हैं। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर-1 की पोजीशन पर काबिज है, जिसने अब तक हार का स्वाद नहीं चखा है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जो भले ही टेबल में तीसरे नंबर पर हो, लेकिन उसने भी अब तक खेले अपने दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। आज देखना यह होगा कि इन दोनों रॉयल टीमों में से किसे इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ता है। दोनों टीमें इस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में हैं, इसलिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है।