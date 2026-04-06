RCB के बल्लेबाजों ने मार -मार कर CSK के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

टिम डेविड ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली। डेविड ने अपनी इस पारी में 280 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। डेविड और रजत ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 35 गेंदों में 99 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए। अंशुल कंबोज ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट लेकर 52 रन खर्च किए। वहीं, नूर अहमद ने 4 ओवर में 49 रन दिए, जबकि खलील अहमद ने 37 रन खर्च किए। मैट हेनरी लगातार तीसरे मुकाबले में महंगे साबित हुए और उन्होंने 3 ओवर में ही 36 रन खर्च कर दिए।