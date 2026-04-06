RCB vs CSK: ‘मैच हमारे हाथ में था’, हार की हैट्रिक के बाद हताश हुए कप्तान रुतुराज गायकवाड़, बताया कहां हुई चूक

विराट कोहली ने 18 गेंदों में 28 रन की पारी खेली, उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ 37 रन जुटाए। इस बीच सीएसके ने उनका कैच भी छोड़ा। खलील अहमद पारी का तीसरा ओवर डालने उतरे। तीसरी गेंद पर कोहली ने बड़ा प्रहार किया, लेकिन गेंद ऊंची उठ गई। शिवम दुबे मिड ऑन पर खड़े थे। वह गेंद के नीचे थे। यह कैच आसान था, लेकिन इसे लपक नहीं सके। इस पर गायकवाड़ ने कहा कि अगर हमने कोहली का शुरुआती कैच ले लिया होता, तो शायद मैच का रुख हमारे पक्ष में आ सकता था, लेकिन 13-14वें ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, वहीं से मोमेंटम बदल गया।