उधर सूर्यवंशी ने मचाया तहलका, इधर रवींद्र जड़ेजा बड़ा कारनामा करते हुए बन गए ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी

आरसीबी से मिले 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) और ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को मैच में वापसी दिलाई। 15 वर्षीय वैभव ने 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। आरसीबी के गेंदबाज उनके सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। वहीं, जुरेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि शिमरन हेटमायर बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) भी सिर्फ 3 रन ही बना सके।