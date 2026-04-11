वैभव सूर्यवंशी को आज भी इस बात का मलाल, RCB के खिलाफ गदर मचाने के बाद कही दिल की बात

इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए 5 ओवर के अंदर विराट कोहली समेत तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद रजत पाटीदार ने एक छोर संभाले रखा और अंत में रोमारियो शेफर्ड व वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारियों की बदौलत बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए। पाटीदार ने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए।