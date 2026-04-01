उसी पिच पर फिर उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जहां बुमराह-बोल्ट के छुड़ाए थे छक्के, लेकिन 8.15 बजे शुरू होगा मैच

Guwahati Weather Update RR vs RCB: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 16वां मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बारिश की वजह से रात 8 बजे टॉस हुआ, जहां रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच 8.15 बजे शुरू होना था लेकिन बारिश की वजह से फिर से ग्राउंड को कवर कर दिया गया। यह मुकाबला उसी पिच पर खेला जाना है, जहां पहले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। यानी एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को वही पिच मिलेगी, जिस पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी।