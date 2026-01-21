IPL 2026 के शेड्यूल में चुनाव बने रोड़ा, RCB और RR को होम वेन्यू फाइनल करने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

आईपीएल 2025 के खिताब के साथ आरसीबी की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/RCBTweets)
IPL 2026 schedule awaits election dates: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन शेड्यूल फाइनल करने में चुनावों ने रोड़ा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि आईपीएल सीजन का शेड्यूल फाइनल करने से पहले चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस हफ्ते के आखिर तक अपने-अपने होम वेन्यू तय करने के लिए कहा है।
दरअसल, भारत के कई राज्यों में जल्द ही चुनाव होंगे, लेकिन बीसीसीआई असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनावों की तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहा है। क्योंकि गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स के कुछ घरेलू मैचों की मेजबानी करता है, जबकि एमए चिदंबरम स्टेडियम और ईडन गार्डन्स क्रमशः चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के घरेलू मैदान हैं।
आईएएनएस की रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि आईपीएल शेड्यूल पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। एक बार चुनाव की तारीखें कंफर्म हो जाएंगी तो एक ऐसा शेड्यूल बनाया जाएगा, जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा न डाल सके।
पिछले हफ्ते कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर से आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने की मंजूरी मिल गई, लेकिन यह अनुमति सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों और शर्तों के पालन के अधीन थी।
सूत्र ने आगे बताया कि जहां तक आरसीबी और आरआर के होम वेन्यू का सवाल है। हमने फ्रेंचाइजी से अंतिम फैसला लेने और एक हफ़्ते के अंदर हमें सूचित करने को कहा है। एक बार जब टीमें अपने वेन्यू फ़ाइनल कर लेंगी तो हम उसी के अनुसार शेड्यूल तैयार करेंगे। इसलिए इस स्टेज पर हम टीमों के फैसलों के साथ-साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं।
