IPL 2026 के शेड्यूल में चुनाव बने रोड़ा, RCB और RR को होम वेन्यू फाइनल करने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

IPL 2026 schedule awaits election dates: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन शेड्यूल फाइनल करने में चुनावों ने रोड़ा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि आईपीएल सीजन का शेड्यूल फाइनल करने से पहले चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस हफ्ते के आखिर तक अपने-अपने होम वेन्यू तय करने के लिए कहा है।