SRH vs RR: कौन है प्रफुल हिंगे? जिसने अपने डेब्यू ओवर में ही लिख दी राजस्थान रॉयल्स की हार की कहानी!

Who is Praful Hinge: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की मजबूत बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो गई। जो टीम लगातार चार मुकाबले जीतकर दमदार फॉर्म में थी, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बिखर गई। इसकी बड़ी वजह रहे प्रफुल्ल हिंगे, जिन्होंने टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। प्रफुल्ल हिंगे ने टॉप चार बल्लेबाजों को आउट किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और कप्तान रियान पराग के विकेट भी शामिल थे। प्रफुल ने सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का पहला ओवर डाला और एक ही ओवर में 3 विकेट चटका दिए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को दूसरी गेंद पर चलता किया, उसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल को आउट कर दिया।