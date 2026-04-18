दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टिम डेविड ने छोटी पारी से किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

टिम डेविड इस लीग में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 560 गेंदों में हासिल की। वहीं, आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम है, जिन्होंने 545 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था। टिम डेविड ने इस मामले में ट्रेविस हेड, फिल साल्ट, हेनरिक क्लासेन और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है। हेड और सॉल्ट ने 575-575 गेंदों में 1000 रन पूरे किए थे, जबकि सहवाग ने यह उपलब्धि 604 गेंदों में हासिल की थी।