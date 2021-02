प्रीति की टीम का बदला नाम और लोगो, पर्स में हैं सबसे ज्यादा 53.20 करोड़, जानें कौनसी टीम खरीदेगी कितने खिलाड़ी

नई दिल्ली। आईपीएल के 14वें सीजन में आज 291 खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। सभी 8 टीमों के पास 61 स्लॉट खाली हैं जिन्हें नीलामी के द्वारा भरा जाएगा। गुुरुवार शाम को 3 बजे शुरू होने वाली नीलामी में पंजाब किंग्स जो पहले किंग्स इलवेन पंजाब थी के पास सबसे ज्यादा 53.20 करोड़ रुपए की रकम है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के पास हालांकि नीलामी के लिए 10.75 करोड़ रुपए ही है।

क्रिकेट मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पिच पर हार्ट अटैक से खिलाड़ी की मौत, वायरल हुआ वीडियो

पंजाब की टीम खरीद सकती हैं कुल 9 खिलाड़ी

पंजाब किग्स के आईपीएल में पिछले साल निराशानजक प्रदर्शन के बाद पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल समेत सात खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। पंजाब की टीम के पास ऑक्शन में 53.30 करोड़ रुपए की रकम है। इसके साथ ही पंजाब की टीम कुल 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है जिनमें पांच विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे।

IPL 2021 Auction: इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का कॅरियर लगा दांव पर, नहीं बिके तो लेना पड़ेगा संन्यास

किंग्स इलेवन पंजाब ने नाम और लोगो किया चेंज

प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलवेन पंजाब का लोगो और नाम चेंज किया गया है। अब किंग्स इलेवन को पंजाब किग्स के नाम से जाना जाएगा और इसी के साथ लोगो में भी बदलाव किया गया है।

जानिए किस वजह से Faf du Plessis ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, खुद किया खुलासा

अन्य टीमों के कितने स्लॉट

-आरबीसी के पास 35.90 करोड़ रुपए है। तीन विदेशी खिलाड़ियों समेत आरसीबी 11 क्रिकेटर्स पर दांव लगा सकती है।

-राजस्थान रॉयल्स के वॉलेट में 34.85 करोड़ रुपए की बड़ी रकम है। राजस्थान रॉयल्स तीन विदेशी खिलाड़ियों समेत 9 प्लेयर्स को खरीद सकती है।

-चेन्नई सुपरकिंग्स के पर्स में 22.90 करोड़ रुपए हैं। सीएसके पांच भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ी को आज की नीलामी में खरीद सकती है।

-मुंबई इंडियंस के पास 15.35 करोड़ रुपए का बैलेस बचा हुआ है। मुंबई नीलामी में चार विदेशी सहित कुल सात खिलाड़ियों को खरीद सकती है।

-दिल्ली कैपिटल्स के पास 12.90 करोड़ रुपए हैं। वो तीन विदेशी सहित कुल आठ खिलाड़ियों को खरीद सकती है।

-केकेआर के पास नए खिलाड़यों को खरीदने के लिए 10.75 करोड़ रुपए है। केकेआर नीलामी में दो विदेशी सहित कुल आठ खिलाड़ी खरीद सकती है।

-सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज्यादा 22 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसके बावजूद नीलामी में उसके पास 10.75 करोड़ रुपए हैं। हैदराबाद नीलामी में एक विदेशी सहित कुल तीन खिलाड़ी खरीद सकती है।

THIS IS OUR LAST TWEET!



Thank you @Twitter and Sadde fans! ♥️#SaddaPunjab