IPL 2026 Auction में इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत! अंडर-19 एशिया कप में मचा रहे हैं धमाल

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगी। सभी 10 टीमें ऑक्‍शन में अपने स्‍क्‍वॉड पूरे करने उतरेंगी। आईपीएल ने 77 खाली स्‍लॉट के लिए 369 खिलाड़ियों नीलामी पूल में शामिल किया है। इनमें कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो दुबई में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में खेल रहे हैं। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में ये खिलाड़ी जमकर धमाल मचा रहे हैं। इन्‍होंने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ तो दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस टीम में पांच युवा खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन पर फ्रैंचाइजी बड़ा दांव लगा सकती हैं।