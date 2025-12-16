16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

IPL 2026 Auction में इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत! अंडर-19 एशिया कप में मचा रहे हैं धमाल

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित की जानी है। इसमें कई युवा प्‍लेयर्स की किस्‍मत चमक सकती है, जो इन दिनों एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में धमाल मचा रहे हैं।

भारत

image

lokesh verma

Dec 16, 2025

IPL 2026 Auction

दुबई में अंडर-19 एशिया कप खेल रहे भारतीय युवा खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगी। सभी 10 टीमें ऑक्‍शन में अपने स्‍क्‍वॉड पूरे करने उतरेंगी। आईपीएल ने 77 खाली स्‍लॉट के लिए 369 खिलाड़ियों नीलामी पूल में शामिल किया है। इनमें कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो दुबई में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में खेल रहे हैं। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में ये खिलाड़ी जमकर धमाल मचा रहे हैं। इन्‍होंने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ तो दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस टीम में पांच युवा खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन पर फ्रैंचाइजी बड़ा दांव लगा सकती हैं।

IPL 2026 Auction के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय U19 टीम के खिलाड़ी

आरोन जॉर्ज वर्गीस

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के शीर्ष बल्‍लेबाज आरोन जॉर्ज वर्गीस को आईपीएल 2025 ऑक्‍शन के लिए 30 नंबर के सेट पर रखा गया है। आरोन का बेस प्राइज महज 30 लाख रुपये है। इन्‍होंने अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले दो मैचों में 154 रन बनाए हैं। इन्‍हें बेस प्राइज से कई गुना में खरीदा जा सकता है।

विहान मल्होत्रा

एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में खेल रहे युवा ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा को आईपीएल ऑक्‍शन के लिए 37 नंबर सेट पर रखा गया है। इनका बेस प्राइज भी 30 लाख रुपये है। ये एशिया कप के दो मैचों में बल्‍ले से 81 रन और गेंद से एक विकेट चटका चुके हैं। इन्‍हें भी बड़ी राशि मिलने का अनुमान है।

कनिष्‍क चौहान

युवा ऑलराउंडर कनिष्‍क चौहान ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। पाकिस्‍तान के खिलाफ जीत में इनकी अहम भूमिका रही। ये एशिया कप के दो मैचों में 74 रनों के साथ तीन विकेट भी ले चुके हैं। आईपीएल के मिनी ऑक्‍शन में इन्‍होंने अपना बेस प्राइज 30 रुपये रखा है। इनका सेट नंबर 39 है। इनकी धारदार गेंदबाजी और शानदार बल्‍लेबाजी को देखते हुए इन्‍हें बड़ी राशि मिल सकती है।

खिलन पटेल

अंडर-19 एशिया कप 2025 में खेल रहे युवा ऑलराउंडर खिलन पटेल ने भी ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है। एशिया कप के दो मैचों में उन्‍होंने बल्‍ले से 11 रन और दो विकेट अपने नाम किए हैं। इनका बेस प्राइज भी 30 लाख रुपये है। इन्‍हें भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में बेस प्राइज से ज्‍यादा रकम मिल सकती है।

नमन पुष्पक

पांचवां नाम नमन पुष्पक का है, जो एक गेंदबाज आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में ये 33वें सेट पर हैं और इनका बेस प्राइज 30 लाख रुपये है। पुष्‍पक अंडर-19 एशिया कप 2025 की स्‍क्‍वॉड में शामिल हैं, लेकिन इन्‍हें अभी तक कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। इन्‍हें प्राइज मनी से ज्‍यादा राशि मिलने की उम्‍मीद है।





संबंधित विषय:

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction में इन 5 युवाओं की चमकेगी किस्मत! अंडर-19 एशिया कप में मचा रहे हैं धमाल

