IPL पर कोरोना का खतरा बरकरार, 14 मार्च को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में आयोजन पर फैसला

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL 2020 ) के 13वें सीजन का आगाज 29 मार्च से होना है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसके आयोजन पर लगातार खतरा बना हुआ है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आईपीएल ( IPL ) को रद्द किए जाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन बीसीसीआई ( BCCI ) इसे रद्द करने के मूड में नहीं है। इस बीच ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका, जिसपर 12 मार्च को सुनवाई होनी है।

IPL 2020 पर फिर मंडराए संकट के बादल, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा मामला

आईपीएल के आयोजन पर फैसला 14 मार्च को

इन सब गतिविधियों के बीच आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 14 मार्च को होनी है, जिसमें कोरोना वायरस के खतरे के बीच आईपीएल का आयोजन होगा कि नहीं, इस बात पर फैसला लिया जाएगा। आईपीएल संचालन समिति के अध्यक्ष बृजेश पटेल ने बुधवार को इस बात की भी पुष्टि की है कि आईपीएल के आयोजन को लेकर बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

IPL Governing Council meeting to be held on 14th March over #coronavirus situation and #IPL2020 pic.twitter.com/d2JcFUUzA4