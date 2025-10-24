‘नहीं हिल रही थीं अंगुलियां, काटने पड़े थे ग्लव्स’ चलते मैच से पहुंचे हॉस्पिटल, तिलक वर्मा ने अपनी खतरनाक बीमारी का किया खुलासा

गौरव कपूर के साथ ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में तिलक वर्मा ने खुलासा किया है कि उनके पहले IPL 2022 के बाद कैसे उनके उनके क्रिकेट करियर ने खतरनाक मोड़ ले लिया था। तिलक को रबडोमायोलिसिस (Rhabdomyolysis) नामक की एक बीमारी हो गई थी। तिलक ने कहा, "बांग्लादेश 'ए' के खिलाफ सीरीज के दौरान मेरी हालत बिगड़ गई थी। तब मैं मुंबई इंडियंस के साथ था। मैच के दौरान मैंने खुद को शतक के लिए पुश किया और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरी उंगलियां हिल नहीं रही थीं। पूरा शरीर पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। मुझे रिटायर हर्ट होना पड़ा और मेरे दस्तानों को काटना पड़ा क्योंकि मेरी उंगलियां हिल नहीं रही थीं।''