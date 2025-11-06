IPL 2025 का खिताब जीतने वाली RCB का बिकना तय, इस तारीख को होगा नए मालिक का ऐलान

RCB set to sold: आईपीएल (IPL) 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु (RCB) फ्रैंचाइजी के बिकने को लेकर लगाई जा रही अटकलें वाकई सही साबित हुई हैं। आरसीबी अब आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। पुरुष और महिला आरसीबी के मालिक डियाजियो ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बिक्री 31 मार्च 2026 तक हो जाएगी और इसके साथ ही नए मालिक के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। बता दें कि 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और कई के घायल होने के बाद से ही आरसीबी की बिक्री की चर्चा शुरू हो गई थी।