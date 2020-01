इकबाल अब्दुल्लाह ने गरीब भूखे बच्चे को बीच मैदान में अपने हाथों से खिलाया खाना, सब कर रहे हैं तारीफ

गंगटोक : इकबाल अब्दुल्लाह उन दुर्भाग्यशाली खिलाड़ियों में से एक रहे है, जो क्षमता होने के बावजूद टीम इंडिया में नहीं खेल सके। लेकिन नए साल में मैदान में उन्होंने ऐसा काम किया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। सभी उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। मुंबई का यह लेफ्ट आर्म स्पिनर इस साल सिक्किम से रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं।

गरीब बच्चे को मैदान में साथ बैठाकर खिलाया खाना

मामला यह है कि अपनी टीम की तरफ से मैदान पर अभ्यास करने के दौरान उनकी नजर एक भूखे गरीब बच्चे पर पड़ी। वह उसे देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस बच्चे को अपने पास मैदान में बुला लिया और उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया और अपने हाथों से उसे चाय भी पिलाई। इस तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई और एक स्वर में सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं।

For it is in giving that we receive.#innerpeace #iqqiabdullah #sia . pic.twitter.com/wqfh9Ady6v