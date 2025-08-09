IRE W vs PAK W 2nd T20: जब सो रहा था हिंदुस्तान, तब पिट रहा था पाकिस्तान… आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर 6 जड़कर जीता मैच

IRE W vs PAK W 2nd T20 Highlights: आयरलैंड की महिला टीम और पाकिस्‍तान की महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन टी20 मैचों की सीरीज के लगातार दो मैच जीतकर मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्‍य रखा था। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिली। आयरलैंड को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरुरत थी, तब सादिया इकबाल की गेंद पर जेन मैगुइरे ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। यह लगातार दूसरा बार है, जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में हराया है। अब तक इन दोनों के बीच पांच सीरीज खेली गई हैं, जिनमें से आयरलैंड ने तीन जीती हैं।