IRE W vs PAK W 2nd T20: जब सो रहा था हिंदुस्तान, तब पिट रहा था पाकिस्तान… आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर 6 जड़कर जीता मैच

IRE W vs PAK W 2nd T20 Highlights: आयरलैंड की महिला टीम और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन टी20 मैचों की सीरीज के लगातार दो मैच जीतकर मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य रखा था। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। आयरलैंड को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरुरत थी, तब सादिया इकबाल की गेंद पर जेन मैगुइरे ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। यह लगातार दूसरा बार है, जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में हराया है। अब तक इन दोनों के बीच पांच सीरीज खेली गई हैं, जिनमें से आयरलैंड ने तीन जीती हैं।
1. 2009 - आयरलैंड 1-0 से जीती
2. 2013 - पाकिस्तान 2-0 से जीती
3. 2013 - पाकिस्तान 1-0 से जीती
4. 2022 - आयरलैंड 2-1 से जीती
5. 2025 - आयरलैंड 2-0 से जीती (एक मैच शेष)
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शवाल जुल्फीकार ने 33, नतालिया परवेज ने 31 और मुनीबा अली ने 27 रन की पारियां खेलीं। आयरलैंड की ओर से कारा मरे और लारा मैकब्राइड ने दो-दो विकेट चटकाए।
पाकिस्तान के 169 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। उसने महज 35 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद ओरला प्रेंडरगैस्ट ने 51 रन और लौरा डेलानी ने 42 रन बनाते हुए चौथे विकेट के लिए 76 रनों की पार्टनरशिप कर जीत की राह दिखाई। आयरलैंड को आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, तभ जेन मैगुइरे ने छक्का जड़कर मेजबान टीम को जीत दिलाई।