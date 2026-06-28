IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी नहीं प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने किया डेब्यू, देखें प्लेइंग 11

Ireland vs India, 2nd T20I: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। बेलफास्ट के सिविल सर्विसेज क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत को इस सीरीज के पहले मुकाबले में 34 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सीरीज बचाने के लिए उन्हें यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। वहीं आयरलैंड की नजरें क्रिकेट इतिहास में पहली बार टी20 सीरीज जीतने पर टिकी हुई हैं।